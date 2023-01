Fin programmée des tickets de caisse imprimés, que faut-il savoir ? Le 13H à vos côtés

En général, est-ce qu'un caissier ou une caissière peut nous refuser un ticket imprimé ? Pour rappel, au premier janvier 2023 devait prendre fin l'impression automatique des reçus. Mais l'entrée en vigueur de cette réforme ne se fera que le premier avril. L'objectif est de lutter contre le gaspillage. Sachez que trente milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Certaines enseignes ont pris les devants. Elles n'ont pas attendu la date butoir du gouvernement pour mettre en place cette mesure. Néanmoins, on pourra continuer de demander l'impression du ticket de caisse. Cette réforme ne supprime pas totalement le relevé. À compter du premier avril, il ne sera plus remis automatiquement. Il faudra le demander. En aucun cas, on ne peut vous le refuser. D'ailleurs, ce droit devra être écrit de manière lisible et placé près du lieu de paiement. Il ne faut pas hésiter à le demander si on n'est pas à l'aise avec Internet. Il peut servir à contrôler les erreurs ou justifier un achat. À noter que pour tous les biens qualifiés de durable, le ticket de caisse sera toujours émis et imprimé sur papier automatiquement. T. Coiffier