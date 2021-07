Finale de l'Euro : les images de l'Italie en liesse

Un tir au penalty arrêté et immédiatement l'ivresse de la victoire. Voilà 53 ans après son premier sacre, l'Italie est à nouveau championne d'Europe. Les "tifosis" basculent alors dans l'allégresse. Beaucoup de hurlement, quelques larmes, et l'amour, évidemment. De Rome à Milan, comme ici, place du Duomo, toute l'Italie s'est embrasée pour fêter le sacre. Il régnait dimanche soir une ambiance fiévreuse. Quelle que soit la ville, les supporteurs de la Squadra Azzura se sont faits bruyamment entendre. Un coup de chapeau aux Italiens, champion d'Europe de football, depuis une victoire à bout de souffle à l'issue des tirs au but face aux Anglais au stade de Wembley à Londres. C'est leur deuxième titre européen depuis 1968. Lors d'une nuit, les Italiens ont oublié les gestes barrières et la distanciation sociale. L'exaltation s'est poursuivi jusqu'au petit matin et au retour triomphal des champions d'Europe à Rome. Le capitaine, Giorgio Chiellini, coiffé d'une couronne, a exhibé fièrement le trophée devant des centaines de supporteurs, venus les accueillir.