Finale de "The Voice Kids" : qu'est-devenue Emma, la gagnante 2018 ?

Ce 25 octobre 2019 au soir se tient la finale de "The Voice Kids" sur TF1. L'occasion de connaître celui ou celle qui va succéder à Emma, la gagnante de l'édition 2018. Pour ceux qui se demandent ce qu'elle est devenue, la jeune fille de onze ans prépare actuellement son premier album dans un studio à Paris. Au micro de TF1, la petite fille nous a confié vouloir connaître le même succès que Céline Dion et Soprano, ses idoles.