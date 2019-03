Comment financer la dépendance des seniors ?

En 2050, près de cinq millions de personnes seront âgées de plus de 85 ans, soit trois fois plus qu'en 2019. Bien que dans le pays, l'âge moyen de perte d'autonomie recule grâce notamment au progrès de la médecine, il y a aura deux fois plus de personnes dépendantes. Pour financer leur dépendance, il faudra collecter dix milliards d'euros. Quelles pourraient-être les pistes de financement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.