Fini le café du matin à Strasbourg ?

Pour beaucoup, c’est le petit bonheur du début de la journée, le café en terrasse accompagné d’un bon croissant avec le soleil. Un plaisir qui est aujourd’hui menacé. À Strasbourg, les terrasses matinales sont peut-être en passe d’être interdite, un crève-cœur pour les habitués. En cause, un arrêté municipal de 1951 est remis au goût du jour par la municipalité, interdisant les terrasses avant 11 heures du matin dans les rues piétonnes. Cependant, les cafetiers et restaurateurs accusent le coup. La ville de Strasbourg a engagé une concertation avec les restaurateurs. Selon elle, certaines rues étroites du centre-ville avec des terrasses posent des problèmes de sécurité et d’accessibilité, notamment pour les livreurs. Ces derniers jours, les contrôles se sont multipliés. Les cafetiers de cette rue passante ont même rédigé une lettre commune adressée à la maire de Strasbourg. Si l’arrêté de 1951 s’applique depuis 70 ans, il n’a jamais vraiment été effectif. Toutefois, cela pourrait peut-être changer ces prochains mois. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings