Fini le report des charges, les petits commerçants inquiets pour leur trésorerie

Les ventes sont en baisse dans certaines boutiques de la région parisienne, mais il faut tout de même payer les factures. Loyer, crédit et charges avaient été gelés ou reportés. Le mois prochain, une commerçante va par exemple devoir verser 6 500 euros. Pour pouvoir payer, elle devra faire une croix sur son salaire. Pour aider les petites entreprises dans cette situation, l'Etat leur permet d'étaler le remboursement des charges fiscales et sociales, reportées pendant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.