Finistère : Jean-Pierre Marielle a laissé derrière lui des souvenirs impérissables

Jean-Pierre Marielle nous a quittés à l'âge de 87 ans. C'est avec émotion que les Bretons lui ont rendu hommage ce 25 avril 2019. Célèbre pour son attitude et son franc-parler, l'acteur dans "Les Galettes de Pont-Aven" a laissé des souvenirs intacts auprès des habitants du Finistère. Pour tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, c'est une tristesse, mais néanmoins une consolation d'avoir partagé avec le comédien un lien et des souvenirs impérissables.