Finistère : L'Archipel, l'unique bistrot breton en bord de mer qui ouvre en hiver

La centaine d'insulaires de l'Ile-Molène aiment se retrouver à L'Archipel, un bistrot bien chaleureux. C'est un lieu d'échanges et de vie. Les habitants y racontent de petites histoires qui rythment leur quotidien. C'est aussi une occasion pour eux de maintenir la bonne humeur durant l'hiver exceptionnellement long de cette année 2018. La maîtresse des lieux, Marie Monot, déjà nonagénaire, apprécie ces longues soirées en compagnie de ses clients et de ses amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.