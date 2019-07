Finistère : les campings, une deuxième maison

Tandis que certains s'affairent à chercher des endroits idylliques pour passer leurs vacances, d'autres ont déjà leurs coins à eux. Chaque année, le camping de la plage de Tréguer à Plonévez-Porzay, dans le Finistère, accueille ses habitués. Certains y passent leurs vacances d'été depuis une trentaine d'années. Pour eux, c'est leur deuxième maison et ils y passent leurs meilleurs moments en famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.