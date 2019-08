Finistère : les menhirs se sont envolés à Guerlesquin

Le temps d'une journée, la commune de Guerlesquin s'est transformée en un village d'irréductibles gaulois. Elle a en effet accueilli le championnat du monde de lancer de menhir. Comme dans la célèbre bande dessinée, les participants se retrouvent autour d'un sanglier et certains ont même la chance de goûter à la fameuse potion magique. Pour le lancer, petits et grands s'y essaient et à chacun sa technique. A Guerlesquin, les menhirs n'ont pas fini de s'envoler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.