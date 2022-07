Finistère, on respire enfin !

Ce mardi matin, la plage de Brest est bien vide. Le mercure est tombé à 19 degrés. Les quelques téméraires sont en combinaison : "On respire enfin" ; "Aujourd'hui, c'est bien frais. Ça nous convient très bien. Je n'espérais que ça. Je n'attendais que ça. Vivement demain ! ". Lundi après-midi sur la même plage, le thermomètre affichait près de 40 degrés. C'est un record historique. De quoi surprendre les Bretons : "J'ai jamais connu une température aussi forte à Brest et ses environs. Franchement, j'ai jamais connu ça" ; "C'est étouffant. On est oppressé. On n'est pas bien. On a tout le temps l'impression d'avoir chaud. On n'est pas habitué à cette chaleur-là". A 22h30, les terrasses étaient pleines. Il faisait 30 degrés. Quelques heures plus tard, c'est la douche froide. La température a baissé de 20 degrés en l'espace d'une nuit. Les Brestois ressortent les tenues d'automne. Le climat semble avoir perdu la tête. Des averses sont attendues jusqu'à mercredi soir. TF1 | Reportage P. Géli, L. Larvor, M. Calloc'h