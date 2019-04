Finistère : les premières araignées et langoustines arrivent sur les étals

Comme à chaque printemps, dans le Finistère, chacun attend avec impatience l'arrivée des langoustines et des araignées. Encore toutes frétillantes, ces deux stars de la saison débarquent enfin sur les quais du Guilvinec et sont vendues à 7,90 euros pour l'araignée et 14,90 pour la langoustine. Les clients, eux, se réjouissent déjà à l'idée de les déguster. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.