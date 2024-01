Fioul siphonné : six degrés dans les classes

Ce mercredi matin, le camion de fioul vient réapprovisionner la chaudière. Des centaines de litres sont déversées en quelques minutes. Il faut faire vite, car depuis lundi, il est impossible pour les élèves de venir à l'école, il n'y a plus de chauffage. Dans les classes, le thermomètre affiche seulement six degrés. La cuve de fioul de l'établissement a été siphonnée pendant les vacances scolaires. Il s'agit d'une perte d'environ 4 000 euros pour la municipalité. La mairie a déposé plainte. Pour éviter de nouveaux vols, la mairie a décidé d'augmenter la sécurité du lieu en la fermant à clé et en mettant une caméra de surveillance. Un vol de fioul dans l'école, c'est une première dans la commune. De quoi interpeller parents d'élèves et habitants. Selon une habitante, "on ne s'est pas préoccupé du fait que ça allait toucher des enfants, c'est navrant". Après trois jours dans le centre de loisirs ou à la maison, les élèves de l'école maternelle élémentaire feront leur rentrée en décalée dès demain matin. TF1 | Reportage J. Quancard, T. Valtat, M. Merle