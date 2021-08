"Fisherman's Friends" : une comédie sur les chants des marins pêcheurs

Ils ont un travail pour vivre, mais ils chantent pour s'amuser. Pêcheurs, artisans ou agriculteurs, depuis 25 ans, ils reprennent des chants marins traditionnels britanniques. "On a l'habitude en mer d'utiliser des chants", confie Jeremy Brown. "Ces chants conservent nos héritages. Culturellement, ça donne à tout le monde un réconfort, quelque chose à l'intérieur dans lequel on peut croire", se réjouit John McDonnell. Aujourd'hui, connus dans tout le Royaume-Uni, c'est dans leur village de Port Isaac que tout a commencé en 1995. "On a commencé à chanter pour s'amuser, et je leur ai dit : "allez, on chante ou quoi ?" On s'est lancé et les gens venaient petit à petit. Le vent portait nos voix à travers le village et on a dû avoir autour de 20, 30, voire 40 personnes qui sont venues", raconte John Lethbridge ou Lefty. Leur ascension est fulgurante. Elle fait même l'objet d'un film et les membres fondateurs du groupe se souviennent de chaque moment. Depuis quelques années, les touristes sont très nombreux à tenter de rencontrer les chanteurs du Port Isaac.