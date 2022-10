Fissures béantes, l'impuissance des sinistrés

Un habitant de La Colle-sur-Loup a vu apparaitre des fissures dans sa maison avec inquiétude cet été. Elles s'agrandissent petit à petit. Cela fait 20 ans qu'il habite cette maison. Et ce n'était jamais arrivé auparavant. Pour lui, la cause de ce sinistre ne fait aucun doute : la sècheresse. En effet, le sol argileux de cette commune s'est rétracté en raison de la sécheresse exceptionnelle qui touche la région depuis plusieurs mois. La maison d'un couple de retraités a bougé. La preuve, la porte d'entrée ne peut plus s'ouvrir en entier. Des fissures sont également apparues sur la façade dans plusieurs pièces. "Je suis inquiète parce que si on ne réussit pas à avoir quelque chose des assurances, on ne pourra pas faire réparer. On est tous les deux à la retraite donc on n'a pas les moyens de payer les travaux", explique François Pouderoux. Tous espèrent que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré, sans quoi les assurances n'interviendront pas. Les maires appellent toutes les personnes dont les maisons se fissurent à se faire connaître pour demander le plus vite possible le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde