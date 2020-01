Fissures dans les maisons suite aux fortes chaleurs : qu'en est-il de la couverture des assurances ?

En Franche-Comté, de plus en plus d'habitants voient leur maison se fissurer à cause des épisodes de sécheresses. Dans certains cas, la demande d'indemnisation est un vrai parcours du combattant. Le quotidien des sinistrés est devenu un cauchemar. Illustration à Desnes où Céline et Fabrice Grimaud se battent pour une couverture des assurances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.