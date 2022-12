Fissures, fuites : le lotissement des malfaçons

Quand il peut à Flers, il pleut aussi dans le salon de Carine. Elle vit avec des sceaux sur le sol qu'elle vide très régulièrement. Locataire, elle a prévenu son bailleur social il y a quatre ans. Les infiltrations sont toujours là. Ces logements sociaux ont été construits il y a dix ans en quelques mois. Chez le voisin de Nathalie, le même problème d'étanchéité inquiète. La chambre du fils a déjà été inondée. A l'extérieur aussi, les problèmes sont visibles. Les fissures s'élargissent. Il y a aussi des soucis de chauffage et autres malfaçons. Une pétition a été créée et elle fait l'unanimité. Des lettres ont été envoyées en recommandé. Malgré ces initiatives, rien ne change. Les habitants n'arrivent pas à faire régler le problème. Maître Ganaëlle Soussens, avocate, recommande aux locataires dans cette situation d'entamer des procédures judiciaires. Sinon, il est toujours possible de déménager. Sollicité, le bailleur social de Flers n'a pas souhaité s'exprimer. TF1 | Reportage A. Lebranchu, C. Chevreton, X. Thoby