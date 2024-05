Fissures sur l'A13 : un chantier mis en cause

La galère, les bouchons... c'est devenu le quotidien de ces automobilistes depuis douze jours, depuis la fermeture de l'autoroute A13 en région parisienne. Plus de 130.000 véhicules empruntent chaque jour l'A13, fermée à cause de fissures sur la chaussée, grossièrement rebouchées en surface. Mais le risque, c'est qu'une partie de la route s'effondre. Des travaux en contrebas seraient, selon nos informations, la cause la plus probable. Un trou a été creusé pour la construction d'un parking souterrain non destiné au public. En enlevant la terre, le mur qui soutient l'autoroute aurait été fragilisé. En urgence, des travaux de remblayage ont été effectués. La construction de ce nouveau parking a été commandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Son président, Georges Siffredi, assure que tout a été fait dans les règles. L'entreprise chargée des travaux a refusé nos demandes d'interviews, chacun se renvoie la balle en attendant les conclusions des experts et des assurances. Une bonne nouvelle pour les automobilistes, une partie de l'A13 devrait enfin rouvrir samedi 11 mai, mais uniquement pour les véhicules légers, et seulement dans un seul sens, Normandie-Paris. TF1 | Reportage M. Guénégan, T. Petit, J. Quancard