Flambée des cas de Covid-19 : les explications de Gérald Kierzek

Si on regarde les chiffres de contamination au variant Omicron, "ça fait peur". D'autant plus que ce nombre est probablement sous-estimé. Pour cause, quand on cherche, on trouve, mais il y a aussi énormément de gens asymptomatiques qui ne font pas de tests. Néanmoins, "il ne faut pas confondre les chiffres de contaminations avec la répercussion hospitalière et avec des gens malades", souligne le docteur Gérald Kierzek. C'est ce que démontre notamment cette courbe du Royaume-Uni. Malgré l'explosion du nombre de nouveaux cas, la courbe de l'hospitalisation reste stable. Ce qui montre la fameuse décorrélation entre des cas positifs et un hôpital, sous tension certes, mais qui n'explose pas en termes d'hospitalisation. Ce constat peut-il induire qu'on est sur la voie de l'immunité collective tant espérée depuis le début de la pandémie ? "Ça pourrait être la bonne nouvelle de ce variant Omicron et de cette fin d'année", affirme notre consultant santé. "En tout cas, l'immunité, ce sont deux choses : c'est l'immunité après le vaccin et c'est l'immunité après une infection ou immunité naturelle", rajoute-t-il. G. Kierzek