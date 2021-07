Flambée des cas de Covid à Barcelone : les touristes français face aux nouvelles restrictions

Et si ces valises étaient les dernières à rouler sur Barcelone avant un moment ? Dans la capitale catalane, les contaminations grimpent en flèche notamment chez les moins de 30 ans. Pour y faire face, le gouvernement régional a ordonné la fermeture des discothèques dès ce week-end, deux semaines à peine après leur réouverture. De quoi chambouler les plans de beaucoup de jeunes vacanciers. "Forcément, ça va avoir un impact sur le tourisme ici", explique une passante. En Catalogne, la moyenne d'âge des personnes hospitalisées pour coronavirus a chuté à 26 ans. Jamais elle n'a été aussi basse. Jean-Charles est venu en famille pour récupérer son fils qui termine un stage. Il ne cache pas un certain soulagement. "J'ai peur que tout soit bloqué d'ici quelques semaines", a-t-il lancé. Pour l'heure, pas de mesure pour limiter la venue des étrangers, la région la plus touristique d'Espagne a trop besoin d'eux. La Catalogne est face à un dilemme urgent : réduire son nombre de contaminations qui explose d'un côté et ne pas terrasser son économie un deuxième été de suite de l'autre.