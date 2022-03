Flambée des coûts : les maraîchers en difficulté

Sur cette exploitation, Régis Chevallier travaille ses parcelles de roquette. Déjà fragilisé par la hausse des coûts de l'énergie ou des engrais, ce patron subit de plein fouet l'augmentation du gasoil agricole. Il a doublé en quelques jours. Chaque semaine, il consomme 1 000 litres de carburants pour ses machines. Il s'est organisé pour protéger son activité :"on va certainement moins". Pour ce producteur, difficile de répercuter cette hausse sur les prix de vente et d'anticiper l'avenir : "Est-ce que c'est le début ou est-ce qu'on est dans le pic ? On ne sait pas, c'est comme les vagues de Covid là. Mais si ce n'est que le début, il est évident qu'il y aura des entreprises qui ne se relèveront pas". Plus au Nord, Louis Vinet, lui, produit six millions de concombres chaque année. Il consomme du gaz pour chauffer ses serres. Sa facture a été multipliée par 100 et il ne veut plus vendre à perte. Il prévoit de réduire sa production d'un cinquième. Une mesure indispensable pour sauver son entreprise, mais qui pourrait avoir des conséquences pour le consommateur. Afin de soutenir une trésorerie très fragile, les maraîchers nantais demandent une aide d'urgence à l’État. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Giraud, R. Hellec