Flambée des prix de l’énergie : que pensez-vous des annonces de Jean Castex ?

La question de la hausse du coût de l'énergie préoccupe les habitants de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique). Jeudi soir, le Premier ministre a promis un gel des prix du gaz de novembre à avril. Une annonce qui fait réagir. Si certains trouvent que c'est une bonne idée, d'autres attendent de voir. Au printemps, une partie de la hausse sera répercutée sur les consommateurs. "C'est une gigantesque arnaque. Ce n'est que décaler avant de la répercuter plus tard", estime un passant. Outre le gaz, la prochaine augmentation en matière d'électricité sera limitée à 4%. Dans le centre-ville, une commerçante considère le gel de tarif de l'énergie comme une bonne nouvelle. Le gaz et l'électricité sont indispensables pour faire tourner la boulangerie et pèsent dans la facture. "Ça nous permet de pouvoir commander un peu plus de produits et automatiquement au niveau de la vente, il y a une conséquence", explique Christelle Bodin. Certains autres jeunes actifs se disent soulagés par ce coup de pouce de l’État.