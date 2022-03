Flambée des prix de l'essence : les automobilistes s'adaptent

Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Le litre a même frôlé les deux euros. Dans une station de service près de Dijon, Dominique anticipe avant d'être à sec. "Comme je viens d'entendre que ça allait augmenter de dix centimes cette semaine, j'ai fait le plein", lance-t-elle. Les carburants sont de plus en plus chers pour la dixième semaine consécutive. Comme beaucoup d'automobilistes, Anne a changé ses habitudes. "Les transports en commun, la marche à pied, j'économise", confie-t-elle. Une flambée des prix qui pèse sur le budget des Français. Dans une autre station, Gaëlle nous confie avoir dû annuler son week-end à la montagne. "On ne peut pas changer nos habitudes. Mais sur des temps de week-end, c'est là-dessus qu'on essaie de vraiment faire attention", ajoute-t-elle. Même en comparant les prix des stations, le plein reste trop cher pour Roger. Ce mardi, il ne mettra que huit euros dans son scooter. Ce matin, il y avait la queue dans la station. Tous les automobilistes se préparent à une nouvelle hausse des prix. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin