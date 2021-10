Flambée des prix des carburants : ces professions en première ligne

Infirmier libéral, Thomas Chauvet passe une bonne partie de sa journée à parcourir la campagne charentaise. Mais depuis quelques mois, la hausse des prix du carburant fait grimper les factures de ce professionnel de santé. Une augmentation impossible à reporter sur ses patients. Ces derniers, souvent des personnes âgées, ont besoin de soins quotidiens à domicile et ne peuvent pas se passer de ses visites. Dans le cabinet du village de Rouillac (Charente), les six infirmiers doivent faire le dos rond. L'indemnité kilométrique, fixée par la caisse primaire d'Assurance-maladie, n'est passée que de 30 à 35 centimes du kilomètre l'an dernier. Pas de quoi couvrir l'explosion des prix du carburant. "Ça devient difficile parce qu'on se demande si on doit refuser des gens ou bien, on doit faire du bénévolat", précise une infirmière. Pour assurer le même niveau de service auprès de leurs patients, Thomas et ses collègues ont fait un choix : renier sur leurs bénéfices pour continuer les tournées, quoi qu'il en coûte.