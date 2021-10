Flambée des prix des carburants : les commerces ambulants frappés de plein fouet

Pour le commerçant ambulant Pierre Peynaud, le carburant représente le premier poste de dépense. Avec l'envolée du prix du gasoil, cela commence à faire beaucoup. Non-éligible au chèque inflation, car situé juste au-dessus du seuil de revenu, il doit pourtant s'adapter. Fromager ambulant, il doit aussi faire face à une autre augmentation depuis le mois de juillet : le prix de ses marchandises. Des produits qu'il revend quelques centimes de plus. Benoît Guyonneaux, un autre commerçant ambulant, parcourt chaque semaine 1 000 kilomètres dans la campagne corrézienne. Lui aussi affronte à sa manière la flambée des prix du carburant. En se maintenant à ce niveau, le prix du gasoil pourrait représenter entre 1 500 et 2 000 euros de plus sur une année. Certains clients redoutent des conséquences. L'épicier a pour l'instant décidé de réduire ses marges et de ne pas augmenter ses prix tant qu'il le pourra pour conserver autour de lui une dimension humaine, essentielle à ses yeux. Un lien social que les commerçants ambulants entendent préserver le plus longtemps possible malgré la crise de l'essence.