Flambée des prix des carburants : les Français changent leurs habitudes

Aux grands maux, les grands remèdes. Guy-Paul prend régulièrement sa voiture pour se rendre au travail. Il vit à une heure de son bureau. Mais cette fois, plus le choix, il faut prendre les transports, car son budget essence a flambé. "Je prends plus souvent le train. Il faudrait déjà qu'on prenne d'autres habitudes", explique-t-il. Comme lui, bon nombre de Français ont dû changer leurs comportements, en roulant moins. Les ventes de carburants en témoignent. Elles sont en chute libre, avec une baisse entre 5 à 10% depuis la mi-septembre, selon les stations-service. Par ailleurs, le covoiturage est une autre alternative. Vous êtes nombreux à vous être inscrits sur les plateformes en ligne. "Nous avons observé une hausse très forte des activités. Il y a eu plus de 40 000 nouveaux inscrits par semaine", confie Nicolas Brusson, co-fondateur de BlaBlaCar. Pour leurs parts, les plus jeunes, qui passent le permis, sont déjà incités à être plus souples au volant. Et depuis peu, les auto-écoles voient arriver des clients plus expérimentés. "Les anciens conducteurs viennent pour optimiser leur carburant et rouler le plus longtemps possible", précise Mahamadou Traoré, directeur d'Eco conduite. Un investissement sur l'avenir puisque ces stages coûtent en moyenne 200 euros. Mais à terme, ils permettraient d'économiser un plein sur cinq.