Flambée des prix du carburant : mode d'emploi pour toucher les nouvelles aides

Plus question d'aider tous les automobilistes à payer leur carburant, le gouvernement va progressivement supprimer la ristourne de 18 centimes. A partir d'octobre, elle passera à 12 centimes, puis 6 centimes en novembre. Le dispositif disparaîtra en décembre. "C'est dommage parce que plein de gens vont partir en vacances. Ils ont besoin que l'essence coûte un peu moins cher" ; "J'irai à pied parce que je ne peux pas payer plus", ont affirmé les personnes interrogées. A la place, le gouvernement va aider les Français modestes qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail, soit onze millions de foyers. En fonction de vos revenus, de votre situation familiale et du nombre d'enfants à charge, vous pourrez percevoir une indemnité de 100 ou 200 euros. Par exemple, pour y avoir droit, une personne seule et sans enfant doit gagner moins de 1 260 euros net par mois. Elisabeth aura droit à 100 euros. Comme elle habite à plus de 30km de son travail, elle est considérée comme gros rouleur. Elle percevra un bonus de 50 euros, soit une prime totale de 150 euros. Pour en bénéficier, la démarche est simple : rendez-vous sur le site Internet de la direction des finances publiques. Il suffira de déclarer votre situation et vous percevrez cette aide à partir du mois d'octobre. TF1 | Reportage R. Corrieu, E. Vizent, J.F. Drouillet