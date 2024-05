Flamme olympique : cap sur Marseille !

Dans cette lanterne, la lumière des Jeux brûle déjà. Ce samedi matin, sur le port du Pirée, Tony Estanguet est venu la confier avec soin à l'équipage du Belem. Puis le vieux gréement a largué les amarres peu avant 10 heures. Pour une fois, l'eau devient le meilleur allié de cette flamme qui traversera la Méditerranée ces douze prochains jours pour mieux atteindre Marseille le 8 mai. Une flamme ultra sécurisée. À bord, trois gardiens succéderont 24 heures sur 24 pour la surveiller, tels des gardes du corps, et seize jeunes Français choisis pour leur mérite apprendront à la raviver. Des jeunes en ont profité pour échanger avec Tony Estanguet sur leur mission, à bord d'un bateau né en 1896, l'année de création des Jeux olympiques de l'ère moderne. Pourtant, ce matin, la tension commençait doucement à gagner ces jeunes équipiers : la pression et dans certains cas, la peur du mal de mer. Mais à l'heure du changement, le commandant a tout prévu. Douze jours de mer via le canal de Corinthe et la Sicile. Une aventure, un périple qui les mènera jusqu'à Marseille. TF1 | Reportage D. Millanvoye, B. Lachat, J.P. Hequette