Flashé à 122 km/h… avec sa mobylette !

Rouler sur une nationale à 122 km/h au lieu des 90 autorisés, l'infraction peut sembler banale. Mais sur cette route du Doubs, le conducteur était aux commandes d'une mobylette. L'auteur de cet excès de vitesse insolite est un habitant de ce petit village, qui depuis, se fait discret. Sa vieille Peugeot 103 a été transformée en bolide : une pièce de collection. Il n'y en a pas d'autres sur les routes de la région. D'ailleurs, à Quingey, tout le monde s'interroge sur le profil de son propriétaire. "C'était un bricoleur", "il a dû mettre un moteur de voiture dedans. Soit c'est un génie, soit il est bête", entend-on en parler sur la terrasse d'un café. Le quadragénaire s'est fait flasher lors d'un contrôle de routine. Les gendarmes ne sont pas prêts d'oublier. L'homme leur a expliqué qu'il était mécanicien de profession et un passionné de vieille moto. Le conducteur sera convoqué par le tribunal de police et risque une amende et un retrait de permis. Alors comment a-t-il pu atteindre une telle vitesse avec un tel véhicule ? TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin