Flavien Moreau, le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie, libéré

Condamné à sept ans de prison en 2014, le djihadiste français Flavien Moreau vient d'être libéré lundi. Il est loin d'être le premier sur la liste. Beaucoup d'autres ont déjà été libérés ces derniers mois et le rythme va s'accélérer. Cette année, 42 islamistes radicaux condamnés dans des affaires de terrorisme vont être relâchés et 55 autres l'an prochain. Quid de leur surveillance ?