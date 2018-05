La fleur d'oranger, un produit récolté traditionnellement à Vallauris

Sur la Côte d'Azur, c'est la saison de la récolte des fleurs de bigaradier, une variété d'orange. On la cultive depuis plus d'un siècle dans la région de Vallauris. Claude Isoardi, enseignant, a hérité d'une soixantaine d'orangers et perpétue la tradition à ses temps libres. La cueillette se fait toujours à la main, délicatement et le tri des fleurs demande beaucoup de patience. Elles sont ensuite vendues et utilisées en parfumerie et en pâtisserie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.