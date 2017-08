Fleur de sel : la récolte de l’or blanc a commencé aux Salins du Midi, à Aigues-Mortes  

Depuis mi-juillet, les saisonniers récoltent avec douceur la fleur de sel dans les tables salantes d'Aigues-Mortes. Celle-ci se ramasse à la main et à la pelle. Cet or blanc a besoin pour se former de soleil. "C’est le choc thermique entre la fraîcheur de la nuit et la grosse chaleur de la journée, la fleur de sel se forme en surface" explique, Luc Vernhes, responsable de la récolte. Avant d’être commercialisée, elle sera stockée pendant 10 à 12 mois.