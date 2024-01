Fleur d'hiver : le réchauffement menace-t-il la violette ?

C'est la fleur d'hiver par excellence. Pour se développer, la violette a besoin de cinq degrés la nuit et entre dix et quinze degrés maximum en journée. Mais cette année, les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous, comme le constate ce producteur dépité. À environ deux euros le bouquet de 25 fleurs, difficile de s'en sortir avec deux mois de récoltes perdues. D'habitude, les violettes fleurissent dès octobre, il a fallu attendre cette année, début décembre. Alors, certains horticulteurs se sont adaptés, comme dans cette exploitation voisine. Pour optimiser son espace et sa production, Jérôme Coche cultive ses violettes sur des tubes suspendus. Surtout, il dédie plus de 90% de sa récolte à la confiserie, sa spécialité : la violette cristallisée. Le produit fini se vend autour de 50 euros le kilo. Ce sont des friandises qui, contrairement aux fleurs fraîches, peuvent se conserver et se vendre toute l'année. Pour les bouquets, les pics de vente ont lieu à Noël et à la Saint-Valentin, deux rendez-vous cruciaux, mais plus que jamais menacés par le changement climatique. TF1 | Reportage J. Garrel, D. Laborde