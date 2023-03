Fleurs, arbres fruitiers, c'est le moment de les tailler

Un rayon de soleil et des températures qui remontent, Gilles Valette attendait le signal. Pour bien tailler ses rosiers, il faut d’abord bien savoir les regarder. Lui donner une forme et le fortifiant en enlevant les branches qui partent à l’intérieur. Mais pour obtenir ce résultat dans quelques mois, il y a un calendrier à respecter. "Ça ne sert à rien de couper trop tôt. Il gèle et ça va descendre doucement dans votre rosier. Arrivé au mois de mars, je recommence", explique ce passionné de jardinage. Une façon de tailler que l’on retrouve avec les arbres fruitiers lors d’un atelier dans ce verger conservatoire. Avec un grand principe : aérer le plus possible. "Il faut vraiment que l’arbre soit transparent pour que la lumière pénètre bien à l’intérieur", confie ce secrétaire général de l’association. Prunier ou pommier, la précision du geste est également importante. C’est une année prometteuse pour les pommes, si l’on évite le gel tardif et la grêle, en témoignent la grosseur et la qualité de ses bourgeons. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Rolnik, E. Sarre