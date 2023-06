Fleurs de saison, le bonheur près de chez vous

À Saint-Flovier (Indre-et-Loire), les fleurs de saison sont prêtes pour la cueillette. Il y a deux ans, Ariane Sentz, ancienne libraire botanique, a créé sa ferme florale. Elle y cultive une centaine de variétés. Ici, pas de produits chimiques, tout est fait à la main. "Je suis très sensible à préserver la biodiversité autant que possible sur mon terrain", confie-t-elle. Depuis les années 90, dans l'Hexagone, les producteurs de fleurs coupées sont passés de 8 000 à 400. À noter que 85% de nos fleurs viennent de l'étranger. Alors pour Ariane, tout faire soi-même est important, jusqu'à la confection des bouquets. Voilà le résultat d'une année de travail. Les fleurs sont vendues quelques kilomètres plus loin, sur le marché de Loches. Les prix sont entre 10% à 30% plus cher que les fleurs étrangères. Mais sur le marché, les clients profitent des avantages du circuit court, des bouquets vendus entre cinq et douze euros. Ce sont des fleurs locales et de saison. En 2022, 160 nouvelles fermes florales ont rejoint le Collectif de la fleur française. TF1 | Reportage M. Poujol, C. Sebire