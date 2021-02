La Réunion, un terroir riche et unique

Alpinia, Heliconia, Rose de porcelaine, leurs noms invitent déjà au voyage. Vincent Sablé produit des fleurs tropicales pour tous les fleuristes de La Réunion depuis 20 ans. Il est implanté dans l'Est de l'île à Saint-Benoît, là où tout est plus vert, et la terre plus fertile. En ce moment, il fait 30 °C à l'ombre dans la région et au moins 80% de taux d'humidité. Le climat idéal pour certains types de fleurs. Mais ce qui fait la renommée des belles colorées, c'est la qualité du sol dans lequel elles poussent. Les fleurs tropicales ne sont pas les seuls trésors que la terre volcanique offre aux terroirs réunionnais. Dans les hauteurs de Sainte-Anne, une nature luxuriante s'impose. C'est au cœur de cette abondance que Philippe Morel cultive avec passion ses fruits et légumes ainsi que d'autres produits. Pour conserver les qualités gustatives de ces derniers, l'agriculteur les cuisine dans la plus stricte tradition au feu de bois.