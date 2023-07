Fleuves, rivières... faut-il davantage de zones de baignade ?

Ces derniers jours, ils sont toujours plus nombreux à se jeter à l’eau. Ce plongeon rafraîchissant est interdit à Lyon (Rhône). Chaque été, la brigade fluviale doit intervenir pour surveiller les berges. Avec les beaux jours, beaucoup bravent l’interdiction, quitte à prendre de gros risques. Comptez jusqu’à 38 euros d’amende, pas de quoi refroidir les plus téméraires. Résultat, Lyon envisage de créer des zones de baignade sur la Rhône et la Saône. Plusieurs pistes sont à l’étude. Il est encore trop tôt pour choisir la meilleure option. Entre qualité de l’eau et sécurité des baigneurs, les bassins devront répondre à de nombreux critères pour voir le jour. En attendant, l’idée séduit déjà les Lyonnais. Certaines villes ont déjà franchi le pas, comme Metz (Moselle), où une plage est en train d’être aménagée. C’est un investissement de 300 000 euros pour se baigner dans la Moselle. La qualité de l’eau sera régulièrement contrôlée. Aucun doute, les Messins seront au rendez-vous. Encore un peu de patiente, la plage de Metz ouvrira dans deux semaines. Près de 100 000 baigneurs y sont attendus cet été. TF1 | Reportage S. Prez, M. Nadal, G. Gruber