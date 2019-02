Le Florain, la monnaie locale de Nancy connaît un grand succès

Le Florain a été créé à Nancy il y a un an et demi. Il a été accepté par 130 commerces et services dans la commune. La plupart des Nancéiens font leur course avec cette monnaie locale qui connaît un immense succès. La mairie a pour objectif de multiplier davantage les échanges économiques en Florain dans la ville et ses environs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.