Floralies à Nantes : le rendez-vous international des passionnés de jardinage a débuté

Le rendez-vous des fleurs et du végétal a débuté ce 8 mai 2019 à Nantes et il va durer douze jours. Il s'agit des Floralies, la rencontre internationale de tous les professionnels du jardinage. C'est également l'occasion de présenter de nouvelles plantes venant du monde entier, comme les roses hybrides du Japon par exemple. Près de 300 000 visiteurs sont attendus pour venir admirer ce jardin géant et éphémère.