Florence Parly est au Mali pour le Nouvel An

La ministre des Armées, Florence Parly, a passé le réveillon à la base française de Tessalit, au Mali. Les 250 soldats français l'ont accueilli dans leur poste avancé, le plus exposé aux tirs de l'opération Barkhane. Malgré les réjouissances, les servitudes ne s'arrêtent pas pour autant.