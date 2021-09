Florent Pagny : l'album de ses 60 ans

Un nouvel album pop symphonique, comme pour fêter ses 60 ans qui approchent. Le 6 novembre prochain, jour de son anniversaire, Florent Pagny démarre sa tournée de 60 dates. Parmi les auteurs du disque, on retrouve Calogero, Julien Clerc ou encore Serge Lama qui a signé la chanson "L'Avenir". Celle-ci parle de non-violence. "Je pense que nous, on est des messagers. C'est-à-dire que les chansons, c'est des messages qu'on envoie. Et dans un quotidien avec ce qu'on se prend avec le Covid, ces attentats, ce monde où personne ne se supporte, je pense que c'est un peu notre devoir d'envoyer des messages d'espoir et d'amour", confie-t-il. Il a pensé son album en Patagonie, où il vit. En Argentine, il s'abandonne : "c'est totalement différent, je suis plus dans un trip d'aventurier lié à la nature et de fermier que d'être en représentation, en interview et sur un plateau télé", explique-t-il. "En même temps, j'adore cette alternance. Ça me donne un équilibre extraordinaire", précise-t-il. Sa tournée débutera à Floirac, dans le Lot. Il y fêtera son anniversaire.