Floride : une tornade en pleine ville

Une immense colonne grise, menaçante. La tornade arrache des lignes électriques sur son passage, et provoque des coupures de courant dans plusieurs quartiers. Les éclairs sont visibles à des kilomètres. Elle balaie la ville de 180 000 habitants, qui n'en croient pas leurs yeux. "Je pense qu'elle va se mélanger avec l'eau... C'est tellement effrayant", affirme une habitante. La tempête s'est formée en fin d'après-midi, ce samedi, à Fort Lauderdale, au sud de la Floride. Malgré sa puissance, les autorités indiquent qu'elle n'a pas fait de blessé, mais appellent à la prudence. "Les résidents doivent faire attention en se déplaçant, les lignes électriques et les débris tombés au sol peuvent être dangereux", citent-elles dans leur communiqué. Le phénomène n'aura duré que quelques minutes. La tempête s'est rapidement déplacée vers l'Est pour rejoindre l'océan. Il s'agit de la première tornade de l'année aux États-Unis, 1 000 d'entre elles frappent le pays tous les ans. TF1 | Reportage L. Merlier