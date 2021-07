Flunch va fermer 39 restaurants partout dans l'Hexagone

La publicité de Flunch et sa petite musique ont fait sourire de nombreux parents et enfants. Autant de bons moments en famille, c'est le souvenir d'une époque peut-être en passe d'être révolue. Aujourd'hui, l'enseigne tourne une page, une déception pour les habitués. A Strasbourg (Bas-Rhin), Flunch a déjà baissé le rideau. Il fait partie des 39 restaurants concernés par une fermeture définitive. Une vingtaine d'autres devraient faire l'objet d'une reprise. La chaîne née en 1971 a accompagné des générations de clients. En 2020, Flunch a pris de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et accuse une perte de 60% de son chiffre d'affaires. En quelques mois, les consommateurs, habitués des centres commerciaux, ont changé leur habitude. La très grande partie des restaurants est située dans les centres commerciaux. Actuellement, l'enseigne compte plus de 200 établissements dont une partie franchisée. Environ 1 300 emplois sont menacés.