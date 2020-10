Focus sur les chiffres de l'islamisme dans l'Hexagone

Ce n'est pas dans les salles de prières musulmanes que le séparatisme est le plus virulent. Depuis deux ans, 250 locaux ont été fermés pour radicalisme. Parmi eux, quinze lieux de prière, quatre écoles coraniques et 210 débits de boissons. Selon les experts, ce sont ces deux derniers endroits qui posent problème. Un rapport sénatorial indique aussi qu'environ 2% des musulmans dans le pays ont un comportement ou une idéologie radicale. Qui sont-ils ? Sont-ils dangereux ?