Focus sur les plus belles chansons de Charlotte Julian

Charlotte Julian sort un double album avec 40 chansons de son répertoire pour fêter près de 50 ans de carrière. Elle se souvient encore du succès de son premier tube "Fleur de Province" en 1972. Vient ensuite la chanson "Allez hop ! tout le monde à la campagne" qui devient un hymne à l'écologie. Et depuis une quarantaine d'années, cette peintre vend ses tableaux de style naïf un peu partout dans le pays. Comme ses chansons, elle peint le bonheur tout en couleur.