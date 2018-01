Focus sur les vœux d'Emmanuel Macron pour cette nouvelle année 2018

Le président de la République française a présenté ses premiers vœux du quinquennat. Cette année, la présentation s'est faite en deux temps. D'abord, le chef de l'Etat s'est adressé à tous les Français via des vœux télévisés. Le discours a été jugé très long car il a duré environ dix huit minutes. Puis, il a tweeté une version plus courte de deux minutes à destination des jeunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.