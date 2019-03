La Foire à la brocante et aux jambons de Chatou, le paradis pour les chineurs

L'équipe de TF1 s'est rendue à Chatou, en Yvelines, en ce début de printemps pour nous faire découvrir les merveilles du patrimoine local. A la Foire à la brocante et aux jambons, on découvre des trésors qui ont marqué l'histoire. Lampe de train, vinyles des années 1970, boîte à musique... on y trouve de tout. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les chineurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.