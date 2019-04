La foire attractive de Nancy a charmé les visiteurs

L'arrivée du printemps signe le grand retour des fêtes foraines. À Nancy, les 185 forains ont pris leurs quartiers au milieu du centre-ville le week-end du 30 mars 2019. Et comme chaque année, la foire permet aux visiteurs de les divertir, les régaler et permet même aux rêveurs de s'évader. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore rendus, ils ont un mois pour se laisser charmer par cette dernière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.