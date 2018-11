La foire aux harengs : un rendez-vous incontournable pour les Dieppois

À Dieppe en Normandie, la foire aux harengs a pris ses quartiers sur le vieux Port comme chaque année. Les restaurateurs les grillent au feu de bois et les Dieppois ne s'en privent pas. Source d'oméga 3, ces poissons participent à l'économie locale depuis une cinquantaine d'années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.