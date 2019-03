La foire aux plantes de Lisieux, le grand rendez-vous des jardiniers

Pour planter, les jardiniers devront attendre les Saints de glace. Mais faire un tour à la foire aux plantes de Lisieux, dans le Calvados, est toujours un plaisir. Cet un événement qui y existe depuis 560 ans. Pendant celui-ci, le centre-ville s'est transformé en un grand jardin où l'on découvre des plantes et des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les tailles. L'occasion pour les amateurs du jardinage de faire des emplettes ou se renseigner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.